O beijaço de Ivete Sangalo e Daniela Mercury em micareta no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Daniela Mercury e Ivete Sangalo protagonizaram um beijaço neste domingo, 22, durante micareta na Praça da Apoteose, no Rio. Daniela celebra seus 40 anos de carreira e 30 anos do álbum O Canto da Cidade, considerado como o ato de nascimento do Axé Music no Brasil. Foi Ivete quem propôs o beijo: “Eu sou sua fã, porr*”. E recebeu como resposta: “Há dez anos, quando eu me casei com Malu, você me disse que era minha fã, lembra?”. Na sequência, Ivete tascou o beijo, para delírio de todos os presentes. Além de Ivete, a apresentação teve participação de Luísa Sonza e dos grupos afros Olodum e Didá.