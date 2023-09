O barulho no SBT após revelação de ex-apresentadora

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ex-apresentadora do SBT, Rachel Sheherazade, pode ser processada pela emissora após falas dentro do reality A Fazenda 2023 da Record TV. Em uma conversa dentro do programa, a jornalista afirmou que levou uma advertência por opinar a favor do povo palestino enquanto atuava como âncora no SBT Brasil (SBT). “Eu fiz um comentário sobre a questão israelense-palestina, o conflito árabe-israelense. E eu levei um ‘chama’ [chamada de atenção] porque o dono da emissora era judeu”, disse. Agora, o SBT avalia processar Sheherazade sobre as falas do período em que era funcionária da empresa.

