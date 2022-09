O barraco que Gkay fez no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sempre conhecida pelos memes que provoca ao usar figurinos exóticos em festas e apresentações, Gkay também ficou marcada na noite de domingo, 4, no Rock in Rio, pelo mau humor que demonstrou ao comparecer no stand de um dos patrocinadores do festival. Ela chegou por volta das 19h no espaço das Americanas para fazer uma ação de marketing para qual estava contratada. Pediu para não fazer reels nem stories, e ainda se recusou a tirar fotos, no momento que tinha uma grande aglomeração de pessoas em volta dela.

Uma funcionária do local precisou acalmá-la e pedir para que a humorista seguisse o combinado, para não terem nenhum problema judicial posterior. Ela, então, mudou de ideia, e resolveu acatar a direção. Voltou, ao contrário da vez anterior, com sorriso no rosto, fingindo que nada aconteceu. Ficou no local mais 20 minutos e depois saiu novamente com cara de poucos amigos.

A cada aparição nesses stands de patrocinadores, as celebridades contratadas recebem uma verba previamente combinada, por isso toda ação executada nesses lugares é preparada sem que haja desacordos. O que Gkay fez dessa vez foi tentar quebrar o que estava previamente acertado, gerando desgaste com a marca. Porém, ao término da ação tudo parecia resolvido. Se ela voltará mais uma vez ao local? Talvez com poucas chances.

