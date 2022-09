Paolla Oliveira e seu generoso decote para curtir noite de rock sozinha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Paolla Oliveira chegou sozinha ao Rock in Rio, na noite deste domingo, 4, para curtir o show de Justin Bieber. A atriz veio com um decote generoso, sem se importar com o frio que faz na cidade do Rio Janeiro, após dias de calor intenso. “Ele é sambista, ainda não está totalmente envolvido com o rock. Vim sozinha e depois eu conto tudo para ele”, disse a atriz que está na novela das sete, Cara e Coragem.