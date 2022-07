O ator de Hollywood que odeia Bolsonaro ataca mais uma vez

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar o ator Leonardo DiCaprio, que vem se manifestando sobre o desmatamento na floresta amazônica. Até a Fox News chegou a comentar a troca de farpas entre eles.

Isso tudo porque DiCaprio fez uma pergunta para seus 19,6 milhões de seguidores no Twitter: “Qual é a extensão do desmatamento na Amazônia, um dos lugares mais importantes do planeta para as pessoas e a vida selvagem? De acordo com o mapa do @mapbiomas, a região enfrentou um ataque de desmatamento ilegal nas mãos da indústria extrativa nos últimos 3 anos”, escreveu DiCaprio, compartilhando um gráfico da empresa brasileira de coleta de dados de desmatamento MapBiomas, que mostra um aumento a partir de janeiro de 2019 -2022.

Bolsonaro não perdeu tempo para rebatê-lo: “Você de novo, Leo? Dessa forma, você vai se tornar meu melhor cabo eleitoral, como dizemos no Brasil! Eu poderia te dizer, de novo, para desistir de seu iate antes de dar palestras ao mundo, mas eu conheço progressistas: você quer mudar o mundo inteiro, mas nunca a si mesmo.”

Qual a extensão do desmatamento na Amazônia,um dos lugares mais importantes do planeta para pessoas e vida selvagem? De acordo com este mapa revelador do @mapbiomas somente nos últimos 3 anos a região foi duramente atingida pelo desmatamento ilegal nas mãos da indústria extrativa — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) July 26, 2022