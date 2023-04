O ataque político a Natasha Dantas, mulher de Bonner, após assalto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A fisioterapeuta Natasha Dantas, 42 anos, sofreu um assalto durante um passeio pela orla do Rio de Janeiro, na manhã de quinta-feira, 6. Mulher de William Bonner, Natasha conta que saiu para pedalar, quando foi atacada. “Andar pelo Rildy e encontrar amigos. Que cidade perfeita, né? Só que nem tanto assim. O cordão que estava no story anterior, agora está na mão de um meliante”, escreveu ela em uma rede social, mostrando o machucado no pescoço causado pela ação do assaltante. “Fui agredida por um meliante e roubaram todos meus pertences”.

Ao longo dos últimos dias, entretanto, vários seguidores associaram erroneamente o episódio sofrido pela fisioterapeuta com o atual governo. Criminalizar a figura da vítima (“faz o L”, alguns escreveram) é tentar politizar de forma errada ações como esta. E não custa lembrar: É a guarda municipal a responsável por monitorar a orla do Rio.

Natasha Dantas, esposa de Bonner, é roubada no RJ

