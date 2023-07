O arrependimento do turista búlgaro ao vandalizar o Coliseu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Palco de batalhas sangrentas entre gladiadores 2 000 anos atrás e patrimônio histórico da humanidade, o Coliseu também dá fama a paspalhos como o que rabiscou com uma chave seu nome e o da namorada, “Ivan + Hayley 23”, nas ruínas que atraem multidões de turistas em Roma — e foi flagrado no ato em um vídeo que viralizou. Identificado pela polícia italiana, o personal trainer búlgaro Ivan Dimitrov, 27 anos, que mora em Bristol, na Inglaterra, com a inglesa Hayley Bracey, 33, pediu profusas desculpas e se disse arrependido. “Ele está preocupado com as implicações legais”, afirma o major da polícia militar Roberto Martina, que o contatou. Dimitrov está sendo processado e, se condenado, pode pegar de três a cinco anos de cadeia e pagar multa de 15 000 euros.

Publicado em VEJA de 12 de julho de 2023, edição nº 2849