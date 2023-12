O ano das traições: os maiores escândalos conjugais de 2023

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Apesar de vários casais terem se unido em celebrações milionárias, como Ronaldo e Celina Locks em Ibiza ou Henrique Dubugras, um dos fundadores da Brex, e Laura Fiúza em Fernando de Noronha, muitas relações amargaram o fim em 2023. Quase sempre regado de rancor, traições e lavagem de roupa nos holofotes.

Um dos escândalos mais famosos de traição foi o de Chico Moedas com Luísa Sonza. A cantora anunciou o namoro com o influenciador, em pouco tempo dedicou uma música do novo álbum para o amado, cantou apaixonada para ele durante apresentação no The Town e, em menos de quatro meses, descobriu infidelidade cometida num banheiro de bar na zona sul do Rio. Magoada, Luísa expôs o ocorrido com uma carta, lida ao vivo no programa Mais Você, em que falava sobre quebra de confiança.

Também no mundo da música, Preta Gil e Shakira revelaram traições que descobriram em seus casamentos. Preta anunciou o divórcio de Rodrigo Godoy em maio, após oito anos de união, e somente meses depois revelou a motivação. A cantora descobriu casos extraconjugais do ex com sua personal stylist Ingrid Lima, enquanto ela lutava contra um câncer no intestino. Já Shakira, que se divorciou de Piqué em 2022, depois de 11 anos juntos, divulgou uma música, no início do ano, com indiretas para o ex-marido, que deixou subentendida a forma como desmascarou a infidelidade. A cantora pop teria descoberto a traição do ex-jogador de futebol ao notar que uma geleia, sim, uma geleia, que o atleta nunca comia quando ela estava em casa, era consumida na sua ausência.

Outro escândalo de traição que repercutiu bastante neste ano foi entre MC Cabelinho e Bella Campos. O casal era sensação estrelando juntos a novela Vai na Fé, sucesso da TV Globo – com direito até a música do cantor dedicada à atriz. Uma gravidez não foi suficiente para dar trégua ao conflituoso romance entre Neymar Jr e Bruna Biancardi, também alvo de comentários sobre o tema da infidelidade. O jogador foi flagrado com mulheres em baladas, após o nascimento da filha Mavie, mesmo meses depois de admitir a traição, enquanto a noiva ainda estava grávida. O namoro chegou ao fim com mais indiretas nas redes sociais. Até o presidente Lula (PT) acabou se metendo, quando Lionel Messi ganhou a Bola de Ouro.

Além dos casos extraconjugais recentes, outros famosos lembraram traições passadas. Em 2019, Marina Ruy Barbosa foi apontada como pivô da separação de Débora Nascimento e José Loreto. O assunto voltou à tona em setembro, quando Débora andou falando novamente desse seu trauma passado. A lição que 2023 parece deixar remete a uma antiga frase de Nelson Rodrigues: “Só o inimigo nunca trai”.