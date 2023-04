O alarmante recado do CEO do Google sobre Inteligência Artificial

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Google agora tem um programa de Inteligência Artificial (IA), como outras grandes do mercado. Mas o próprio CEO da empresa deu um alerta sobre o impacto dessa tecnologia. A IA poderá ser “a tecnologia mais transformadora que a humanidade já experimentou, mais do que o fogo, a eletricidade ou qualquer outra coisa feita no passado”, disse Sundar Pichai neste domingo, 16, em uma entrevista ao programa 60 Minutes.

Pichai revelou que não está imune aos temores sobre a tecnologia. “Ainda não temos todas as respostas, e a tecnologia está avançando rapidamente. Isso me mantém acordado à noite? Absolutamente.” Ao alertar para as consequências dos novos modelos de inteligência artificial, ele observou que a escala do problema da desinformação e das notícias e imagens falsas será “muito maior” e “poderá causar danos”.

Quando perguntado se a sociedade está preparada para a tecnologia, o CEO respondeu: “Por um lado, sinto que não, porque o ritmo em que podemos pensar e nos adaptar como instituições sociais, comparado ao ritmo em que a tecnologia está evoluindo, parece ser uma incompatibilidade”. No entanto, ele ponderou que está otimista porque o número de pessoas que começaram a se preocupar com as implicações é grande e desde o início, mas que é necessário regulamentação.