O aguardado encontro entre os herdeiros de Gugu

Está confirmada para 22 de junho a próxima audiência do caso envolvendo o espólio de Gugu Liberato, que morreu em 2019, nos Estados Unidos. As audiências foram adiadas após a primeira oitiva feita nesta semana pelo juiz da 9ª Vara de Família e Sucessões do foro Central de São Paulo. A ideia é que todas as testemunhas sejam ouvidas e o caso segue em segredo de Justiça.

Este encontro promete ser explosivo. Já que a família está dividida. De um lado, Rose Miriam, mãe dos seus três filhos, tenta provar união estável com o apresentador. Ela é apoiada pelas duas filhas, Sofia e Marina e briga pelo direito a 50% da herança. Do outro lado, João Augusto, filho mais velho de Rose e Gugu, a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, e os sobrinhos querem seguir o testamento deixado pelo apresentador.

Feito em 2011, o testamento distribuiu a herança, avaliada em 1 bilhão de reais, em 75% para os três filhos e 25% para os cinco sobrinhos. Além de pensão vitalícia mensal para a mãe do apresentador, Maria do Céu Moraes, 90 anos, de 163 mil reais.

