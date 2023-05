‘Nunca amei meu corpo’: Megan Fox revela dismorfia corporal

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Megan Fox, 37, revelou recentemente que tem inseguranças com seu corpo. Ela confessou que nunca gostou da própria imagem e foi diagnosticada com um transtorno psicológico. “Tenho dismorfia corporal. Eu nunca me vejo como as outras pessoas me veem”, disse Megan durante uma entrevista concedida a revista americana Sports Illustrated. “Nunca houve um ponto na minha vida em que eu amei meu corpo, nunca. A jornada de me amar será eterna”, disse a atriz.

A artista também admitiu que sempre foi crítica demais em relação à sua imagem e teve uma “obsessão” com seu corpo desde criança. No entanto, ela esclareceu que sua criação não foi a causa desse transtorno. “Definitivamente não era ambiental porque cresci em um ambiente muito religioso, onde os corpos nem eram reconhecidos”, explicou.

O nome técnico para o problema é Transtorno Dismórfico Corporal (TDC). É uma condição psicológica que se caracteriza pela preocupação, sem controle, com a aparência.

Siga