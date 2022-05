Nova novela da Globo quer reparar uma injustiça histórica na TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Estreia hoje, 30, a nova novela das 7 da TV Globo, Cara e coragem, substituindo Quanto Mais Vida, Melhor!. E pelas chamadas já divulgadas, já dá para perceber que a trama de Cláudia Souto terá um grande número de personagens negros nos principais núcleos.

Os atores negros, dessa vez, não estarão apenas em núcleos secundários ou em papéis menores, mas no centro da narrativa e interpretando personagens de destaque e elevada posição social. Se a história de Cara e coragem vai emplacar com Paolla Oliveira e Marcelo Serrado, ainda é cedo para afirmar. Mas nela também se verá Taís Araújo e Paulo Lessa, entre outros, para ajudar a alavancar a audiência. As chamadas da novela também evidenciam a participação de Ícaro Silva e Claudia Di Moura. Algo a ser comemorado, diante de tanta produção que escala apenas atores brancos – já tão conhecidos do público. Em recente levantamento da VEJA, as três novelas inéditas atualmente no ar têm apenas 14% de seu elenco formado por atores negros.

Ter negros em posição de destaque não é novidade na teledramaturgia. Taís, que foi a primeira protagonista negra da emissora, em Da Cor do Pecado, também foi a primeira negra em destaque na extinta TV Manchete, com Xica da Silva, trama que a Globo agora pensa em comprar para fazer uma adaptação. Em A próxima vítima, de Silvio de Abreu, havia um núcleo formado por uma família negra de classe média. O que a sociedade tem cobrado cada vez mais é por uma maior abrangência de representatividade e destaque para atores antes subutilizados. Com a chegada do streaming e novas ofertas de produções, a emissora parece enfim que começa a acordar para a questão.