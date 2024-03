Nikolas Ferreira se irrita em evento com Lula no Palácio: ‘não voltarei’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nikolas Ferreira (PL) participou de uma cerimônia em que o presidente Lula (PT) anunciou a criação de 100 novos campi de institutos federais nesta terça-feira, 12, no Palácio do Planalto. Durante a cerimônia, o deputado federal passou a maior parte do tempo olhando para o celular e não aplaudiu o discurso do ministro da Educação, Camilo Santana. Além disso, tirou fotos e distribuiu autógrafos com os presentes no local, principalmente jovens.

O político de oposição foi eleito em 6 de março para presidir a Comissão de Educação da Câmara. A escolha foi uma derrota para a base de apoio do governo no Legislativo. O evento marcou a abertura de 140 mil novas vagas em cursos técnicos e no ensino médio. “Após eu ter sido eleito na Comissão de Educação, o governo fez o convite para comparecer. Obviamente, caso eu não viesse, contariam manchetes dizendo que não sou democrático, afinal sou presidente da Comissão de Educação. Eu vim, vim porque é meu papel institucional, mas obviamente não voltarei, até mesmo porque fui hostilizado algumas vezes. Mais uma vez, mostra que estou fazendo meu trabalho. Fui bastante admirado pelos alunos, fico feliz, porque tenho mais coisas para fazer agora e uma presidência para dirigir”, publicou Nikolas nas redes sociais.

Durante o evento, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, deu uma alfinetada no deputado. “Muito bom vê-lo aqui assistindo ao presidente Lula fazer o papel de tudo o que o governo dele não fez. Tem que vir sempre”, declarou.