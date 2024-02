Nicolas Prattes fala de Sabrina Sato: ‘Minha motivação é o amor’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nicolas Prattes, aparentemente envergonhado, foi questionado sobre o que o levou a sair do Rio de Janeiro às pressas para aterrizar diretamente no Sambódromo do Anhembi. Segundo o ator fala em um vídeo que circula na internet, o motivo tem nome e sobrenome: Sabrina Sato. Inclusive, ele assistia ao desfile ao lado de Karina Sato, irmã da apresentadora. Quando perguntado se estava lá para ver Sabrina, Nicolas balança a cabeça positivamente. “O status é de comemoração no dia de hoje, esse sábado lindo. Entrei de férias hoje e estou aqui pela primeira vez no carnaval de São Paulo. Minha principal motivação para ter vindo é o amor”, disse ele para o site IG.

