Neymar, Anitta, Lula, Milei: A curiosa previsão astrológica para 2024

Como já se tornou tradição neste espaço, a pedido da coluna, a psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística Kelida Marques fez previsões para o ano das personalidades, a partir de algumas perguntas. Entre seus apontamentos, há curiosidades como: Luísa Sonza não encontrará um novo amor, Ludmilla vai realizar o sonho da maternidade, Neymar pode se aposentar e um atleta brasileiro se envolverá em escândalos nas Olimpíadas de Paris. No final de 2024, a gente passa a limpo esta relação. Confira.

Anitta vai emplacar como atriz? “Em 2024, Anitta terá oportunidades significativas na carreira de atriz, mas enfrentará desafios na comunicação e confiança no ambiente profissional, podendo sofrer decepções. A carreira de atriz apresentará desafios iniciais, exigindo melhorias na comunicação e busca por conhecimento. Os alertas incluem cortes abruptos, decisões rápidas e adiamento de escolhas pessoais e profissionais. Quanto à saúde, prevê-se uma melhora a longo prazo, aconselhando não buscar recuperação rápida”.

O Brasil vai superar seu número de medalhas nas Olimpíadas de Paris (em Tóquio, 2022, foram 21 pódios)? “O Brasil terá algumas tacadas de sorte, oportunidades inesperadas, e quando menos se esperar o destaque virá. O Brasil se destaca mais em situações ligadas com astúcia e estratégia. O esporte em 2024 precisa ser inteligente. Aqui mostra uma figura masculina, ligada à Olimpíada, envolta em problemas ou escândalos, que pode afetar todo o desempenho de uma equipe. Além disso, uma figura feminina terá uma reviravolta positiva e conquista de medalhas”.

Luísa Sonza vai encontrar um novo amor? “Em 2024 chegará uma pessoa bem significativa na vida de Luísa, porém é um perfil mais de amigo do que de romance. Será uma relação baseada na lealdade, amizade e respeito, bem menos explosivo para ela. Há uma grande indicação de que ela precisa passar por um ‘detox amoroso’, cortando ligações emocionais para desintoxicar-se de experiências passadas. No entanto, ela ainda enfrentará desafios emocionais e possíveis enganos em 2024, repetindo padrões anteriores. Ela também precisa ter muita cautela com pessoas desonestas que podem explorar sua amizade ou sentimentos em busca de benefício próprio”.

Neymar vai se firmar no mundo árabe? “Em 2024, Neymar está prestes a consolidar sua carreira no futebol árabe, mas as mensagens que transmite em seu percurso são de solidão. O ano trará desafios, incluindo mal-entendidos, atrasos na comunicação e notícias inesperadas que podem abalar sua estabilidade. A mudança é vista como uma luz no fim do túnel, mas também como um último estágio em sua trajetória como jogador. Essa oportunidade representa a última chance para Neymar assumir o comando de sua carreira, tomar decisões importantes e confiar em si mesmo, indo além da visão de ser apenas um produto”.

Juliano Cazarré vai ter mais filhos? “A espiritualidade prevê que em 2024 ele enfrentará desafios significativos na família, demandando amor e tempo. Haverá interrupções no crescimento e desenvolvimento familiar, possivelmente ligadas a questões de saúde. A recomendação espiritual é que, dadas essas complexidades, não seja aconselhável ter mais filhos neste ano. A ênfase estará na busca de estabilidade e atenção redobrada aos vínculos familiares. Enfrentará situações desafiadoras que requerem apoio social e emocional para lidar com as complexidades ligadas à família e à decisão de ter mais bebês”.

Sabrina Sato vai emplacar na TV Globo? “Na Globo terá diversos desafios. Ela precisa encontrar mais clareza, pois qualquer projeto em 2024 trará incertezas. Para mim, aparecem duas cartas para ela, a do Sol e a da Lua, invertidas, indicando falta de positividade. A carta da Lua, especialmente, traz um estado de incerteza devido à falta de clareza e visão além do que está diante dos olhos. O projeto pode se tornar moroso e distante. A carta do Sol, que simboliza o progresso, também está invertida, agravando os problemas. Isso sugere que, ao invés de progredir, ela pode regredir em 2024. Os conflitos no crescimento profissional estão diretamente ligados à forma como ela se comunica”.

Joe Biden vence Trump nas eleições? “Quanto à disputa eleitoral, antecipo que será complexa, envolvendo considerações sobre suas imagens públicas. Escândalos domésticos e pessoais, além de conflitos éticos e questões financeiras e de poder, estarão em destaque. Apesar da perspectiva de uma campanha suja, alguns pontos positivos indicam potencial sucesso para Biden. Apesar de um possível desânimo no meio do caminho, há indícios de que ele possa prevalecer e que sua equipe desempenhe um papel crucial. Embora Biden tenha chances substanciais de vitória, a possibilidade de desistência da campanha é uma ponderação presente”.

Milei e Lula serão bons amigos? “Analisando a dinâmica entre Milei e Lula, observa-se discussões sobre decisões, a interação política e algumas alianças. Contudo, essa relação é desafiadora, tornando a busca por objetivos comuns um verdadeiro impasse. Cada um expressa sua posição sem disposição para ceder, criando dinâmica de conflito. O embate de egos é iminente, constituindo uma situação desfavorável tanto para um país quanto para o outro. A interação emocional entre eles tende a ser mais prejudicial do que benéfica”.

Como fica a relação de Marina Ruy Barbosa com o noivo, o empresário Abdul Fares? “A relação atual de Marina Ruy Barbosa com seu noivo está enfrentando incertezas e mal-entendidos significativos. Há uma preocupação evidente e um desgaste perceptível, com segredos não revelados que podem levar a uma ruptura abrupta. Notavelmente, o noivo desempenha um papel crucial ao lidar com notícias inesperadas, indicando mudança súbita que afetará a relação de forma negativa. Parece que o relacionamento está caminhando para o fim, especialmente com notícias desafiadoras previstas para 2024. O ano se apresenta como um período de considerável desgaste emocional para Marina”.

Haverá novos escândalos envolvendo o príncipe Harry? “O ano de 2024 promete ser repleto de escândalos e eventos disruptivos. Há uma clara indicação de mudanças, evidenciada pela presença das cartas da mulher e da foice, sugerindo iminente ruptura e transformação em sua vida amorosa. A influência significativa dessa mulher traz sensibilidade, mas ao mesmo tempo retira sua intuição, levando-o a atravessar o término de uma fase e embarcar em um período de transição ao longo do ano”.

Ludmilla vai ser mãe em 2024? “Em 2024 é a hora da maternidade acontecer na vida da Ludmila, aqui aparece para mim a parceira Bruna grávida, ou seja, ela carregando o bebê em seu ventre, ou também utilizando uma barriga solidária. Já era para essa gravidez ter acontecido em 2023, mas por algum motivo precisou ser adiado. Esse bebê traz muita felicidade, objetivos e sonhos nascem a partir dele para ambas mamães”.

