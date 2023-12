A incomum passagem de Natal de Luísa Sonza

Luísa Sonza, 25, curtiu a madrugada de Natal de forma inusitada. Ela, acompanhada de amigos, trocou o momento tradicional com a família para ir a um baile funk na periferia de Perus, zona noroeste de São Paulo. Em fotos nas redes sociais, a cantora aparece aproveitando com look marcado por boné para trás, óculos espelhado e calça larga. No Instagram do músico Gage, do grupo Big Up, e da hairstylist Welida Souza, a artista chega até a improvisar um dos hits do álbum Escândalo Íntimo com um microfone de karaokê, num quintal do bairro. Em outros registros, ela surge bebendo e dançando ao som de funk paulista.