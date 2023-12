Nath Finanças recebe prêmio Luiza Mahin, no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A administradora, empresária e orientadora financeira Nathália Rodrigues, conhecida como Nath Finanças, recebeu o Prêmio Luísa Mahin, homenagem concedida a pessoas, movimentos ou instituições engajadas na luta antirracista. A premiação ocorreu durante a 3ª edição do Festival Ubuntu, promovido pela deputada estadual Renata Souza (PSOL), no Viaduto de Madureira, no Rio de Janeiro, no último domingo, 26. Nathália foi escolhida como uma das personalidades negras homenageadas pelo reconhecimento ao trabalho em Nath Finanças, que contribui para que milhares de pessoas conquistem independência financeira através do conhecimento. Nathália foi reconhecida internacionalmente como uma das 50 maiores líderes do mundo pela revista americana Fortune (de 2021) e, por dois anos consecutivos, foi reconhecida na lista das 500 personalidades mais influentes da América Latina, pela Bloomberg Línea (em 2021 e 2022).