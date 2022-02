Não passarão: Fernanda Lima nega acordo a cantor de discurso machista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Protagonista de uma das cenas mais constrangedoras do início da pandemia (completamente bêbado, proferiu baixarias machistas em uma live), o sertanejo Eduardo Costa foi se meter com Fernanda Lima — e se deu mal. Dono de uma ficha corrida que inclui acusações de estelionato e porn revenge, Costa escreveu barbaridades no Instagram sobre um discurso feminista que ela fez no extinto Amor e Sexo, da Globo, em 2018.

“Um programa para maconheiro e bandido”, classificou ele, incitando um boicote. Pois bem: Fernanda levou o caso à Justiça e o cantor foi condenado pelo crime de difamação. Mansinho, Costa propôs um acordo, imediatamente recusado. “Fernanda jamais aceitaria negociar com uma pessoa como essa”, garante seu advogado, Michel Assef Filho.

Publicado em VEJA de 2 de março de 2022, edição nº 2778