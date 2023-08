Namorado de Leticia Spiller comenta críticas à sua aparência

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há sete anos Pablo Vares, 32, namora a atriz Leticia Spiller, 50. Desde o primeiro momento que a relação se tornou pública, ele vem lidando com críticas pela própria aparência nas redes sociais – o comentário mais comum é chamá-lo de “mendigo”. O músico, de origem uruguaia, trata do tema com humor nas redes sociais. Com vídeos irônicos, por exemplo, aparece escovando os dentes para mostrar que faz uma boa higiene bucal, diferentemente do que dizem os haters. Em conversa com a coluna, Pablo falou desses ataques.

“Acho que bater contra não vai adiantar, violência gera violência. Então quero justamente transformar isso em reflexão e humor. Ao mesmo tempo, ignorar não é um caminho, pelo menos para mim, porque a gente está ocultando coisas que acontecem na sociedade. Esses comentários não se tratam de mim, não se trata da minha barba, dos meus dentes, eles tratam de nós como uma sociedade. As pessoas estão se atacando, por motivos aleatórios, quando podíamos estar usando as palavras de uma forma mais responsável”.

