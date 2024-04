Murilo Benício relata fantasmas em apartamento comprado de Adriana Esteves

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Murilo Benício revelou, durante o programa Que História É Essa, Porchat?, que foi ao ar na última terça-feira, 16, uma história sobrenatural. Ele conviveu com um fantasma, por anos, no apartamento que comprou de Adriana Esteves. O ator havia comprado o imóvel logo após se divorciar de Alessandra Negrini, em 1999. Porém, seis meses depois da mudança com o filho Antonio, que tinha quatro anos à época, descobriu a presença de uma assombração no local. “Eu estava em um momento muito especial da minha vida, minha primeira separação. Aí, eu comprei o apartamento dela [Esteves]. E eu acho que ela já tinha um negócio com o cara. O fantasma. Estou chegando em casa. O Antonio adorava sair correndo pelo meio do corredor e pular na minha cama. Eu estava indo atrás dele e passa um homem atrás de mim. Quando eu olhei para o Antonio, ele falou assim: ‘Pai, quem que entrou no meu quarto? O homem saiu do banheiro e entrou no meu quarto'”.

O artista chegou a apelidar a presença de Hugo e contou que o fantasma acendia as luzes da casa toda e ligava o som no meio da noite. Em um episódio, o ator, que atualmente namora a jornalista Cecília Malan, até bateu boca com o ser sobrenatural. Ele estava com um mulher em casa e o espírito explodiu uma lâmpada na área de serviço. “Eu fui até a cozinha gritando. ‘Que inferno, eu te odeio, por mim você pegava suas coisas e ia embora’. Quando eu voltei, ela [seu interesse amoroso] estava com o olho desse tamanho. Perguntei: Você viu? E ela: ‘Não, ouvi. Como você pode falar com uma funcionária assim?’. Aí eu concordei. Porque não sabia mais se era pior ela achar que eu grito com as pessoas ou ter certeza que eu tinha um fantasma ali dentro”.