Morre o carnavalesco Roberto Szaniecki, que fez história no Rio e em SP

Roberto Szaniecki faleceu nesta terça-feira, 31, após internação que já durava quinze dias no Hospital Miguel Couto, na Zona Sul do Rio. Ele sofria com complicações da diabetes. O carnavalesco passou por várias escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. Por ter nascido na Polônia, era chamado de “Polonês”. Entre as grandes do Rio, passou pela União da Ilha, Salgueiro, Grande Rio e Mangueira. Foi vice-campeão do Grupo Especial em 2006 com a Grande Rio, no enredo “Amazonas, o Eldorado é Aqui”. E em 2007, “Caxias, o Caminho do Progresso, o Retrato do Brasil”.

Em São Paulo, fez desfiles para Gaviões da Fiel, Tom Maior e Império de Casa Verde. Em 1999, nos Gaviões, com o enredo “O Príncipe Encoberto ou a Busca de Dom Sebastião na Ilha de São Luís do Maranhão”. Em 2006 de novo foi campeão com “Do Boi Místico ao Boi Real – De Garcia D´Ávila na Bahia ao Nelore – O Boi que come capim – A Saga pecuária no Brasil para o Mundo”, no Império de Casa Verde. Seu último trabalho foi em São Paulo, em 2016, quando desenvolveu o enredo “Nenê apresenta seu musical: Rainha Raia nas asas do carnaval”, na Nenê de Vila Matilde.