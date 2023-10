Morre ator que fez o primeiro herói negro do cinema

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator Richard Roundtree morreu nesta terça-feira, 24, aos 81 anos, em decorrência de complicações de um câncer no pâncreas. Ele se tornou conhecido por interpretar o primeiro herói negro em filmes de ação. Nos anos de 1970, ele viveu o detetive John Shaft no filme que leva o nome do personagem. O papel fez com que fosse indicado ao prêmio Globo de Ouro de ator revelação. Também se destacam produções como o suspense Seven: Os Sete Crimes Capitais, de 1995, e o filme desastre Terremoto, de 1974. Shaft foi um dos protagonistas do Blaxploitation, um movimento cinematográfico norte-americano, do início da década de 1970, que pôs foco a atores, produtores e cineastas negros.