Morre aos 63 anos a atriz Claudia Jimenez

Claudia Jimenez morreu no início da manhã deste sábado, 20, no Rio, aos 63 anos. Ela passou por três cirurgias no coração, enfraquecido devido a uma radioterapia para tratar um câncer no tórax. A atriz ficou nacionalmente conhecida por papéis de humor, como as inesquecíveis Dona Cacilda, da Escolinha do Professor Raimundo, e Edileuza, de Sai de Baixo.

Em 1986, surgiu o primeiro problema de saúde da atriz: um câncer no tórax. Sempre alegre, ela não se deixou abater. Nem quando precisou enfrentar três cirurgias cardíacas – em 1999, vítima de enfarte, colocou cinco pontes de safena; em 2012, quando precisou substituir a válvula aórtica; e em 2014, quando colocou um marca-passo.

Claudia estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul. A causa da morte ainda não foi divulgada. A cerimônia será no Memorial do Carmo, salão celestial, neste sábado, 20, das 12h às 16h30.