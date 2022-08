Ex de Claudia Jimenez: ‘Você cumpriu sua missão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Claudia Jimenez foi casada com a personal trainer Stella Torreão entre 1998 e 2008. Após o fim do relacionamento, mantiveram a amizade e sempre permaneceram próximas. Claudia e Stella dividiam a sociedade numa academia na zona sul do Rio. “Costumo dizer que a nossa separação não deu certo. Ela é tão dentro da minha vida, e eu da dela, que a única parte que a gente não vive é a erótica”, contou Claudia numa entrevista em 2018. Em outra ocasião, a atriz comentou sobre relação com mulheres. “A Stella não foi a primeira. Eu já tinha namorado outras. É que são pessoas conhecidas, e não posso falar nomes para não expor. Mas essas eu só namorei”.

Sempre discreta, ela se mostrou menos reservada quando assumiu um relacionamento com o ator Rodrigo Phavanello, de abril a outubro de 2008. Ele fez a seguinte homenagem a atriz: “Gorducha, você veio nessa Terra e virou um dos seres humanos mais incríveis que já conheci! Você cumpriu maravilhosamente sua missão trazendo a sua alegria e nos fazendo rir! E tem uma frase que você sempre me dizia: Ninguém é normal olhando de perto! Tenho certeza que esse foi o teu veredicto sobre essa passagem por aqui! Descanse em paz, minha Anja! Meus profundos sentimentos a toda família que ela tanto amava!”.

Numa entrevista no YouTube, Rodrigo falou sobre a época em que namorou a atriz. Na época, Rodrigo tinha 32 anos e Claudia 50. “Ela sempre se relacionou com mulher, sempre, a vida dela toda. Eu acho que fui o primeiro homem dela. Fui extremamente apaixonado por ela”.