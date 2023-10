Mônica Waldvogel associa PT ao Hamas na Palestina e cria crise na Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 10 out 2023, 13h53 - Publicado em 10 out 2023, 11h39

Mônica Waldvogel recebeu críticas nas redes sociais por sugerir uma suposta ligação entre o PT e o Hamas, grupo terrorista que atua na região da Palestina responsável pelo recente ataque a Israel. A apresentadora apontou que o governo brasileiro evitou mencionar o grupo ao repudiar os ataques em Israel, mas que havia “relação de parte do Partido dos Trabalhadores” com os extremistas. “A atenção se voltou para o fato de que o governo brasileiro procurou evitar mencionar o nome do grupo Hamas. Isso se deve em parte à perspectiva do Partido dos Trabalhadores, que encara o Hamas como resistência, devido à falta de negociações que garantam um status melhor para a Palestina”, declarou a jornalista.

Após a enxurrada de críticas, a GloboNews precisou vir a público avisar que a jornalista vai reiterar na edição desta terça-feira, 10, do programa Em Ponto que não se referiu ao PT, mas a um manifesto assinado por alguns representantes do partido em 2021, não configurando determinação oficial da sigla.

