Ministério da Justiça proíbe crepes em formato de genitais no país

No rastro do sucesso de creperias com guloseimas em formato de pênis e vaginas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou, no Diário Oficial de União nesta quarta-feira, 1, medida que proíbe a venda de qualquer tipo de alimento com formato de genitais. As lojas têm cinco dias para apresentar justificativa, ficam impedidas de exibir letreiros explícitos ou seus produtos de “conotação pornográfica” em vitrines. A decisão, assinada pela diretora substituta Laura Tirelli, da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), é direcionada aos estabelecimentos de quatro cinemas: La Putaria, no Rio de Janeiro (RJ); Ki Putaria, em Salvador (BA); Assanhadxs Erotic Food, em São Paulo e La Pirokita, em Maringá (PR). O descumprimento causará multa diária de 500 reais.

