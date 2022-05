Cariocas fazem fila para saborear (e postar) crepes em forma de genitálias

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Esqueça as praias, as tendências de moda, os hits de funk, as festas ao ritmo de Anitta. O fenômeno da temporada no Rio de Janeiro é o crepe em formato de pênis ou vagina, coberto de generosas doses de chocolate. A creperia La Putaria, em Ipanema, se tornou um case de sucesso com o público carioca nas últimas semanas. As filas são intermináveis ao longo de todo o dia e chegam a dobrar as esquinas próximas à rua Farme de Amoedo, point gay do bairro. Mas além de provar as iguarias, o termômetro de sucesso é medido nas redes sociais – as fotos têm dado o que falar!

Os waffles oferecidos têm tamanho único e o preço varia entre 21 e 25 reais. São diversas opções de combinações de coberturas, como chocolate, Nutella, doce de leite, banana e morango. No cardápio, opções de “piroffles” e “xoxoffles” com nomes de “Grindr date”, “Tinder date”, “Contatinho” e “Crush”.

Pelo que se vê do público que aguarda nas calçadas, as mulheres costumam ser maioria entre os clientes. La Putaria surgiu em Portugal, chegou ao Brasil primeiramente em Belo Horizonte, e agora no Rio. E se tornou tendência a ponto de parar até na ficção. Na série “Emily em Paris”, da Netflix, a protagonista presente os colegas gays da agência em que trabalha com crepes em formato de pênis.