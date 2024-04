Milton Nascimento será homenageado pela Portela no enredo de 2025

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Portela anunciou que o cantor e compositor mineiro Milton Nascimento, o Bituca, será homenageado com o enredo “Cantar será buscar o caminho que vai dar no Sol”. Milton escreveu uma carta e disse que a homenagem nunca passou pela sua cabeça, e que está emocionado por viver essa experiência. O comunicado aconteceu nesta quinta-feira, 4, via redes sociais com a publicação de um clipe gravado com integrantes na quadra da escola, no subúrbio do Rio.