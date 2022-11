Miguel Falabella sobre Victor Fasano em passeata: ‘Que papelão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Victor Fasano, pelo visto, não está com apoio algum dos seus colegas de profissão. Aliás, se queimou de vez com a classe. Com exceção de Cássia Kis, que também já foi vista algumas vezes em atos antidemocráticos, não há nenhum outro nome disposto a se juntar a esta trupe que prega um golpe após eleições limpas. Tuca Andrada postou um vídeo de Fasano na frente de um quartel, discursando animado contra as eleições brasileiras. Na legenda, escreveu: “Eu já estava indo dormir, aí o demônio chega e faz com que esse vídeo passe na minha timeline”. Miguel Falabella assim comentou a respeito do vídeo: “Que mal momento… Que papelão!”. Claudia Abreu comentou com um emoji de “susto”. Catarina Abdalla também disse: “papelão!”. Suzana Pires, Maria Padilha, Caio Porto, Cassio Scarpin, Gringo Cardia, entre outros artistas, também criticaram Fasano. Xii…