Victor Fasano volta a atos antidemocráticos para fazer clipe

Não foi só Cássia Kis que deu as caras em manifestações contrárias à democracia neste feriadão. Ao som de Freedom, de George Michael, Victor Fasano compartilhou em seu perfil no Instagram sua ida a mais um ato antidemocrático nesta terça-feira, 15, no Rio – no feriado anterior, ele chegou até a fazer discurso contrário ao resultado das eleições do mês passado. Dessa vez, divulgou apenas um clipe que fez por lá. Na legenda, escreveu: “Queremos o código fonte!! Precisamos do código fonte! Exigimos o código fonte!”. Ele aparece de boné e camisa azul esticando as mãos para o alto diante de uma grande bandeira do Brasil no meio da rua. Ao longo do vídeo, a seguinte inscrição surge: “Cada árvore que o jardineiro planta enriquece o futuro da Terra”. O ator mistura imagens de bolsonaristas, pedido de código-fonte das urnas e mensagem de ecologia. Ninguém sabe, afinal, o que quer Fasano.