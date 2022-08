Miguel Falabella, melhor amigo de Claudia Jimenez: ‘Saudade’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Miguel Falabella fez uma homenagem à amiga Claudia Jimenez nas redes sociais, assim que soube de sua morte. Caco e Edileuza formaram uma dupla de humor no Sai de Baixo, da TV Globo, nas noites de domingo. Ele, um patrão malandro,; ela, uma empregada doméstica que não perdia a paciência. Em 2014, ela ainda participou da série Sexo e as Negas, escrita pelo amigo. Falabella escreveu no Instagram na manhã deste sábado, 20:

“Fui procurar uma foto para ilustrar essa postagem e me deparei com uma vida. Agora, estou deitado, passando um filme na minha cabeça, tentando me agarrar às tantas gargalhadas que demos, ao prazer de atuar juntos, ao seu único e irreproduzível tempo de comédia. Você estará para sempre usando aquele biquíni selvagem que nos ensolarou a existência, Claudinha. Hoje todas as homenagens são suas e os refletores de todos os teatros do Brasil reluzem para você. Obrigado por ter caminhado a meu lado nesta passagem. Betty Lago e Mercedinha certamente vão recebe-la em festa! A nós, resta a saudade e a responsabilidade de manter viva a memória do seu imenso talento! Te amo! Descanse em paz!.