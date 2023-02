Mestre-sala e porta-bandeira com Síndrome de Down arrebatam a Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O quarto casal de mestre-sala e porta-bandeira da Vigário Geral, terceira escola de samba a desfilar no grupo da Série Ouro, na Sapucaí, entre as agremiações que almejam um lugar entre as grandes, levantou o público. A dupla veio vestida de “Soldadinho de Chumbo e Bailarina de Papel”, em referência ao conto de Hans Christian Andersen. Josias Araujo e Sophia Canuto têm síndrome de Down e mostraram muita animação em sua passagem pela avenida na noite desta sexta-feira, 17. Na concentração, a agremiação tricolor esquentou com a música do “Balão Mágico”.