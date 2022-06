Mestre do xadrez desafia simultaneamente 20 neurocirurgiões no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Exatamente como na série O Gambito da Rainha. Um contra vários. O Mestre do xadrez Henrique Mecking, o Mequinho, 70 anos, jogou uma partida simultânea com 20 neurocirurgiões em tabuleiros distintos nessa quinta-feira, 2. O evento foi parte da programação do XVII Congresso de Neurocirurgia, que acontece no Hotel Fairmont, em Copacabana até sábado, 4, e é organizado pela Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro. Pela primeira vez o congresso é presidido por uma mulher, Mariangela Gonçalves, que também ocupa o cargo de Presidente da Sociedade, outro fato inédito.

Os enxadristas participantes jogaram com as peças pretas, realizando movimentos quando o enxadrista-profissional chegava ao tabuleiro. Não foram utilizados relógios para o xadrez e os tabuleiros foram dispostos lado a lado, formando um quadrado onde Mequinho circulou no meio, entre os tabuleiros. No final de quatro horas, quem levou a melhor? Mequinho, claro. Os médicos Jorge Dacal, Ronald Farias e Felippe Figueiredo foram os últimos a deixar a competição.

Grande nome do esporte no país, Mequinho alcançou sua melhor pontuação em 1977, quando, no ranking da FIDE (Federação Internacional de Xadrez, da sigla em inglês), ficou na terceira colocação, atrás apenas de Anatoly Karpov e Viktor Korchnoi.