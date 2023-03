Menino do Rio: Chris Martin, do Coldplay, não quer ir embora da cidade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Duas semanas no Brasil e Chris Martin, vocalista do Coldplay, parece não querer ir embora. Integrado ao estilo de vida carioca, foi visto jogando futevôlei na Praia do Leme na noite desta quarta-feira, 29. A banda acabou na terça-feira, 28, uma turnê de onze shows no país: seis em São Paulo, dois em Curitiba e três no Rio de Janeiro. Nessa passagem, fizeram questão de participar da cultura brasileira: chamaram grandes nomes da música ao palco, como Milton Nascimento e Seu Jorge, e passearam pelas cidades onde se apresentaram. Segundo relatos à coluna, depois do futevôlei o músico ainda passou num bar para finalizar o dia.

Chris Martin jogando altinha na praia do Leme em plena quarta-feira kkkkk muito Br pic.twitter.com/p83RRKyono — dri 🇦🇹 (@dricadel) March 29, 2023

