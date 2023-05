‘Me traiu’: o desabafo magoado de Romário sobre Bebeto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-jogador e atual senador Romário (PL-RJ) abriu o jogo sobre sua atual relação com Bebeto em entrevista ao Podcast do Garotinho na última segunda-feira 8. “Traidor. Foi (meu maior parceiro), mas não é mais. Me traiu na política”, desabafou o parlamentar. Romário ainda esclareceu que não houve briga com a antiga dupla, com quem compartilhou a vitória na Copa de 1994. “Não briguei com Bebeto, ele só me traiu”.

Bebeto respondeu as declarações do senador. “Quem é ele para me chamar de traidor? O Romário está ficando velho e acho que está ficando esclerosado, falando muita besteira. Tenho uma carreira íntegra no futebol e na política, nunca me envolvi em polêmicas. Não posso falar o mesmo dele, que é um egoísta, sempre pensou apenas nele”, disse ao UOL.

