Marina Silva anuncia apoio à pré-candidatura de Talíria Petrone em Niterói

De olho nas eleições municipais deste ano, o jogo político em cidades do Rio se movimenta em busca de apoios e alianças. Neste cenário, a coluna GENTE soube que a ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) vai declarar apoio à pré-candidatura à prefeitura de Niterói (RJ) da deputada estadual Talíria Petrone (PSOL) neste sábado, 25. O motivo seria o fato de que o meio ambiente tem certo destaque no plano de governo da parlamentar. “É uma honra contar com o apoio de Marina Silva. Niterói está entre as quase duas mil cidades com riscos de eventos extremos. Ao lado da ministra, tenho certeza que Niterói pode ser referência em prevenção, mitigação e adaptação das mudanças climáticas”, afirma Talíria.

A deputada irá acompanhar a agenda da ministra, que começa às 9h30 em Macaé com o lançamento de pré-candidaturas da Rede. A partir das 17h, Marina lança a cartilha da Fundação Brasil Sustentável, que explica a política institucional e incentiva a população a construir uma sociedade igualitária. O evento, que também irá debater a sustentabilidade, acontece no Mirador Rio Copacabana Hotel, no Rio.

Apesar da dissidência dos setores petistas, oficialmente o partido apoia a candidatura do atual secretário executivo, Rodrigo Neves (PDT) – o que incluiria Marcelo Freixo (PT), que iniciou a carreira pública no PSOL e deve seguir a orientação da direção.