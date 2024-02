Marina Ruy Barbosa ganha regalia e não usa camisa obrigatória em camarote

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marina Ruy Barbosa curte o Carnaval do Rio de Janeiro com o noivo, Abdul Fares, na noite deste domingo, 11, em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí. O detalhe é que no mesmo espaço está Xande Negrão, seu ex-marido, também acompanhado da atual namorada, Eliza Zarzur. “Eu venho mais para curtir. Eu não sou boa no samba. Já desfilei há muito tempo, acho que realmente tem pessoas mais aptas para isso, sabe? Eu gosto mesmo de curtir”.

Continua após a publicidade