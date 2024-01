Maria Rita tenta tirar Thiaguinho de saia justa e piora situação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Thiaguinho foi surpreendido ao ser perguntado sobre a participação repleta de polêmicas do amigo e pagodeiro Rodriguinho em um reality show da TV Globo. Rodrigo vem causando com declarações machistas. “Sabia que essa ia sobrar pra mim (risos). Acho que todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade. Tenho minhas opiniões em relação às atitudes dos meus amigos, mas eu prefiro falar com eles pessoalmente”, ponderou ele, visivelmente constrangido com a abordagem, dentro da programação do Festival de Verão 2024, na tarde de domingo, 28. Ao seu lado estava Maria Rita, que tentou salvá-lo da saia justa, interrompendo-o quanto ao necessário debate sobre machismo. “Você não é porta-voz [dele]”. Mas o estrago já estava feito. Uma pessoa da equipe técnica do cantor fez sinal para que a organização o tirasse imediatamente da área de coletiva da imprensa. Depois, o pedido foi que todas as perguntas aos artistas se direcionassem para a temática musical. Então tá.

Rodriguinho é cantor de pagode, tal como Thiaguinho, e têm diversas composições juntos, entre elas Amizade É Tudo, Livre Pra Voar, Palavras de Amigo e Fugidinha.