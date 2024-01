‘Renascer’ de folga, famosos na pista: tudo do Festival de Salvador

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marieta Severo com a neta Clara Buarque, e Regina Casé com a filha Benedita estiveram na primeira noite do Festival de Verão de Salvador, neste sábado, 27. Entre as atrações, Carlinhos Brown, pai de Clara; além de Ivete Sangalo, Iza, Claudia Leitte em participação no show de Bell Marques, Baiana System, MC Cabelinho. Para quem estranhava Marieta na pista do espaço vip curtindo desde cedo as apresentações, ela apontava para a neta. “Ela que me trouxe”.

Enquanto Ivete dominava o palco, seu filho Marcelo circulava entre os convidados do espaço “longe”, uma área vip dentro da vip – ou um “vipinho baiano”, como foi apelidado. Nanda Costa e Lanlan chegaram empolgadíssimas e logo se enturmaram com Mariana Ximenes. Humberto Carrão e Duda Santos, que protagonizam a primeira fase de Renascer, interpretando respectivamente José Inocêncio e Santinha, se esbaldaram em seus dias de folga na capital baiana. Confira as imagens.