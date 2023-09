Marcos Braz, vice do Flamengo, troca socos com torcedor em shopping do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, trocou socos e chutes com um torcedor, na tarde desta terça-feira, 19, dentro de um shopping no Rio de Janeiro. Segundo Braz, o episódio foi desencadeado porque ele foi agredido verbalmente enquanto fazia compras com a filha.

Em vídeo, o dirigente e seus seguranças agridem o possível autor dos insultos, que se identificou como membro de uma torcida organizada do Flamengo, ao jornalista Venê Casagrande, do GE. Na sequência, a confusão mobilizou outros torcedores, que se juntaram na porta da loja onde Braz estava refugiado e fizeram um coro de críticas, vaias e xingamentos ao mandatário rubro-negro. Ele só deixou o shopping sob escolta policial. O caso foi conduzido para a 16ª delegacia de polícia (Barra da Tijuca). Além de dirigente do clube, ele ocupa o cargo de vereador na cidade carioca.

Marcos Braz deixando a loja protegido pelos seguranças. pic.twitter.com/4spsiQAl4J — Paparazzo Rubro-Negro (@PaparazzoRN) September 19, 2023

