Marcelo D2: fim de parceria de 27 anos

Uma longeva parceria profissional na música brasileira acaba de chegar ao fim. Empresário de Marcelo D2 desde 1995, Marcelo Lobato anunciou que não trabalha mais com o rapper. “Importante informar a decisão do artista Marcelo D2 de não seguir mais contando com o apoio profissional do Grupo Na Moral, que acompanhou toda a sua trajetória artística nesses 27 anos”, escreveu Lobato no Instagram. Mulher de D2 e mãe de sua filha de sete meses de idade, a produtora Luiza Machado vem, aos poucos, assumindo a gestão de sua carreira.