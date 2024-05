Maquiador de Michelle Bolsonaro detona Janja: ‘extremamente insegura’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O maquiador de Michelle Bolsonaro, Agustin Fernandez, que também possui parceria com a família Bolsonaro na venda de cosméticos, como o perfume Bolsonaro, fez um vídeo em que critica a imagem de Janja como atual primeira-dama do Brasil. No Instagram, com a legenda “Comportamentos da primeira-dama que fazem ela parecer insegura”, ele pontua os “problemas” da socióloga.

“Número um é a busca excessiva por validação. Uma forçação para ser aceita, para que a existência dela seja percebida. Número dois é a necessidade de controlar. A gente vê matérias constantemente falando que ela interfere na agenda do marido, que ela quebra protocolos e ela de fato está sempre ali, se posicionando como um pessoa que tem um certo poder, quando na verdade não. E número três é a comparação constante. Por exemplo, a Michelle deu continuidade ao trabalho da Marcela Temer. Ela convidava ela para fazer algumas ações. Enquanto o comportamento de uma mulher extremamente insegura é tentar eliminar tudo aquilo que representa uma pessoa que é uma ameaça. Por exemplo, na primeira semana de governo, a primeira-dama Janja eliminou uma simples obra de arte que tinha na entrada do Alvorada, que era uma orelha, e que representava a comunidade surda. Só que a comunidade surda e a própria Michelle Bolsonaro”, apresenta ele em trecho do vídeo.