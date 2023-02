Manoel Soares quebra o silêncio e fala da relação com Patrícia Poeta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O apresentador Manoel Soares foi anunciado como um novo participante do Papo de Segunda, produção do GNT. Este anúncio suscitou críticas a Patrícia Poeta, que divide o Encontro com o jornalista, nas manhãs da TV Globo. Em conversa com a coluna, Manoel explicou que permanecerá no programa, ao contrário do que se especulava, e que está feliz com mais uma oportunidade. “É um momento muito especial, porque todos que sentaram naquela cadeira são pessoas que eu admiro e a quem, inclusive, estou pedindo dicas. Ligo para o Porchat: ‘E aí, como é esse caminho?’. O Papo de Segunda é uma janela onde dialogamos com uma parte do coração brasileiro, que muitas vezes acaba conversando sozinho, com os livros”.

O jornalista continuará no Encontro já que, segundo ele, as duas propostas se conectam. “Para mim é importante fazer os dois, porque gosto de TV aberta, falar com as pessoas do horário da manhã”. Quando perguntado sobre as polêmicas com a colega Poeta, ele ressaltou que a relação entre os dois é ótima. “Conheço ela, conheço o filho dela e ela sabe que pode contar comigo para qualquer coisa profissional e pessoalmente. Fico extremamente grato com o carinho das pessoas, mas sempre digo que o carinho que elas têm por mim não lhes dá o direito de ser hostil com ninguém”.