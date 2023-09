Luto no The Town: morre Germano Gerdau

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Empresário e um dos acionistas do grupo que leva o nome de sua família Germano Gerdau Johannpeter, 91, faleceu ontem, 8, no Rio de Janeiro. De acordo com comunicado da família, Germano morreu por causas naturais. Junto com seus irmãos Jorge, Klaus e Frederico, Germano formou a quarta geração que comandou o grupo siderúrgico Gerdau. O grupo Gerdau, que é um dos parceiros do The Town, é comandado desde 2018 por um profissional fora da família. O empresário deixa duas filhas, Fernanda e Germana, além de seis netos.Ele será cremado no domingo, 10, em cerimônia restrita à família.