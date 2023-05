Luiza Brunet comenta seus quatro ‘amores’ famosos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ícone de beleza, Luiza Brunet, 60 anos, coleciona antigos boatos de relacionamentos com famosos – todos devidamente negados pela própria. Em bate-papo descontraído com a coluna, ela comenta cada um deles. E explica em definitivo o que pensa dessas histórias que ainda rendem boas risadas.

PELÉ: “Xuxa disse que ele me queria. Eu lembro disso, mas eu era casada, eu tinha 17 anos. Ele não chegou, a capa (da extinta Manchete) a gente fez na casa de um amigo dele, uma cobertura. Montaram um case, mas ele era jovem, sedutor, Pelé era um charme. É claro que existe uma confusão aí! Eu não estava disponível, tinha casado há pouco tempo, estava super apaixonada, morava na zona sul com meu marido. A gente tinha uma vida e eu era modelo, ia lá, trabalhava e voltava para casa para lavar, passar e cozinhar. E o Pelé era o Pelé!”.

SENNA: “O Ayrton Senna foi namorado da Xuxa também né? Tinha um programa no Roda Viva, que ele estava sendo entrevistado. E aí ele fala de mim, uma mulher com quem ele ficava super tímido. Ele disse: ‘De vez em quando dou uma olhada’. Ayrton Senna era um cara que todo mundo gostava, na época era uma coisa na mídia!”

FALCÃO: “Muito bom ser querida, Falcão (ex-jogador da Seleção) também teve uma história, não foi nada, a gente tirou uma foto juntos porque eu era madrinha da Seleção Brasileira. Daí surgiram boatos. Eu sempre fui casada e sempre fui certinha”.

ROBERTO CARLOS: “Ah, eu amo Roberto Carlos. E eu fiz um clipe com ele, tem uma cena ótima, porque eu entro no quarto e saio grávida. Roberto é meu crush da vida, até hoje com 81 anos. Se ele me chamar, e acho que qualquer mulher vai… (risos). Ele é uma coisa de verdade mesmo”.