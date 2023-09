Luisa Sonza ‘vira’ pizza no The Town; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Antes mesmo de subir ao palco para uma participação especialíssima no show de Demi Lovato, a cantora Luísa Sonza esteve no The Town, em São Paulo, neste sábado, 2, para divulgar uma ação comercial: uma pizza exclusiva criada em parceria com o iFood para o festival. A novidade, chamada de Sonza’s Calabrese, está sendo vendida no aplicativo de delivery e no restaurante da marca no festival. “Todo mundo ama uma boa pizza. Estar num festival como esse e poder escolher o sabor de pizza do seu artista favorito permite uma experiência ainda mais incrível. A minha terá no meu camarim, com certeza. Incrível também será meu show. O público pode esperar, como sempre, toda minha entrega e força. E claro: novidades”, disse ela.