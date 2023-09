A gritaria entre Luisa Sonza e Demi Lovato no The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Guilherme Guedes, repórter do Multishow, assim criticou a performance da música Penhasco2, hit de Luisa Sonza com Demi Lovato na noite deste sábado, 2, no The Town: “A Luísa Sonza gritou mais alto e a Demi Lovato gritou mais alto ainda. A gente viu uma batalha de gritos. Eu espero que minha audição esteja bem”. Mais tarde, Guilherme voltou a se explicar: “Quando eu estava falando dos gritos delas, estava me referindo ao volume”. Exagerou? Não. A troca de gritos entre elas estava na mesma proporção que a empolgação de ambas debaixo da forte chuva. Haja tímpanos.