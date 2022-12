Luciano Huck recebe críticas após questão sobre George Floyd

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luciano Huck, 51 anos, foi alvo de críticas nas redes sociais, por uma questão do quadro Quem Quer Ser um Milionário? exibido no Domingão com Huck no domingo, 4. A pergunta do programa de entretenimento foi: “Qual destas frases foi dita por George Floyd antes de ser assassinado em 2020 e virou grito de protesto contra o racismo?”. Os internautas acusaram o apresentador por falta de sensibilidade por tratar num jogo do triste episódio de racismo nos Estados Unidos.

George Floyd foi assassinado durante uma detenção policial em Minneapolis, Estados Unidos, em 2020. O afro-americano de 46 anos morreu depois que um policial branco, Dereck Chauvin, colocou o joelho em seu pescoço por quase nove minutos, enquanto ele permanecia deitado no chão. No vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ouvir Floyd gritar “não consigo respirar” por várias vezes. A sua morte provocou muitas manifestações nos Estados Unidos e no mundo contra o racismo e a violência policial.

Utilizar o racismo e a morte de um homem negro que foi violentado daquela maneira covarde para gerar entretenimento não teve graça nenhuma @LucianoHuck .

Talvez seja o momento de rever que tipo de profissionais estão compondo sua equipe.#Domingao pic.twitter.com/yMahX1lcqk — Fayda Belo⚖️📚 (@faydabelo) December 5, 2022

ideias antirracistas de gente branca incapaz de sentir o trauma (não apenas o huck, mas também quem propôs e aprovou o conteúdo). pic.twitter.com/DJOoAA0F6j — marco VENCEMOS gomes (@marcogomes) December 5, 2022

Continua após a publicidade