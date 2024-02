Lucas Paraizo faz revelações sobre a segunda temporada de ‘Os Outros’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A segunda temporada de Os Outros chega ao Globoplay no segundo semestre. A série ficou entre as melhores de 2023, apresentando conflitos entre vizinhos em um condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Lucas Paraizo, criador e roteirista da produção, falou à coluna sobre a ansiedade em alcançar a expectativa do público. Entre as novidades, Luis Lobianco, Letícia Colin e Sergio Guizé entram para o elenco. Adriana Esteves e Eduardo Sterblitch, sucesso na primeira, retornam. Além de se passar em um outro condomínio, agora de mansões.

“Na segunda temporada damos um salto com relação a algumas questões e ampliamos a história. A gente não se acomoda e vai para um novo condomínio, novas questões, amplia o debate. Acabamos de filmar no final de janeiro, começamos a parte de montagem, que deve durar uns quatro meses. Acredito que estreie depois das Olimpíadas. E vou começar a escrever a temporada três. Também em um terceiro condomínio, uma outra história. Quando escrevi a primeira, já imaginava o que seria a segunda temporada, sabia que traria novos personagens. Fico feliz que a gente tocou em questões caras, como a empatia, a tolerância, a vida em sociedade. Isso reverberou de um jeito surpreendente. Estou fazendo o melhor que posso”.