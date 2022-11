Luan Santana usa Messi e Cristiano Ronaldo de forma indevida; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nesta semana, a poucos dias do início da Copa do Mundo no Catar, a marca francesa Louis Vuitton lançou uma campanha publicitária na qual colocou frente a frente Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, dois dos maiores jogadores do futebol na atualidade. Na foto ambos encaram um tabuleiro de xadrez, onde o senso de genialidade e estratégia dos dois foi ressaltado. Mas a equipe de marketing do sertanejo Luan Santana desvirtuou o sentido da peça e resolveu usar, sem consentimento da marca de luxo, a fotografia para promover um cruzeiro do artista.

Com ingressos de que variam de 6 a 20 mil reais, a venda das locações se apropriam da imagem de duas das pessoas mais influentes da atualidade. Paula Celano, sócia do BBL Advogados, explica que esse tipo de atitude do cantor não tem respaldo na lei. “As campanhas publicitárias geram resultados que são protegidos por direitos autorais, como as fotografias, além de poderem reproduzir produtos e serviços protegidos por outros direitos de propriedade intelectual, como marca e desenho industrial”, diz.

Se a grife francesa Louis Vuitton resolver pesar a mão nesse imbróglio, haja cruzeiro para pagar o prejuízo de Luan Santana…

